Дополнительное освещение получили 40 пешеходных переходов в Петербурге

За пять лет в Северной столице дополнительным освещением оборудованы 1975 регулируемых и нерегулируемых переходов.

В Петербурге специалисты продолжают работу по дополнительному освещению пешеходных переходов, сообщили в Смольном.

Отмечается, что, согласно нормативам, освещенность переходов должна быть в полтора раза выше, чем на остальной проезжей части. Рабочие "Ленсвета" замеряют уровень освещенности и устанавливают дополнительные светодиодные светильники там, где это необходимо.

Так, за 2020 год в Петербурге переоборудовали 40 пешеходных переходов. А за пять лет – 1975 регулируемых и нерегулируемых переходов. Всего удалось установить пять тысяч светильников. Благодаря хорошему освещению уровень безопасности участников дорожного движения повышается. По словам губернатора, на дорогах должно быть светло круглосуточно.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны завершается реконструкция освещения.

Фото: Piter.TV