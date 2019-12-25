Дополнительный рейс автобуса № 2 скоро введут в Выборге

Горожане смогут воспользоваться им с 16:55.

Со вторника, 29 июля, в Выборге будет запущен дополнительный рейс автобуса №2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дополнительный транспорт по маршруту будет отправляться с улицы Декабриста Лунина. Первый рейс отправится в 16:55.

Добавим, что маршрут автобуса №2 проходит от улицы Декабриста Лунина до Госпитальной улицы.

Ранее мы рассказали о том, что cотрудники районной администрации выявили недостатки в ремонте дорог.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО