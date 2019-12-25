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Дополнительный рейс автобуса № 2 скоро введут в Выборге
Сегодня, 12:04
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Дополнительный рейс автобуса № 2 скоро введут в Выборге

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Горожане смогут воспользоваться им с 16:55.

Со вторника, 29 июля, в Выборге будет запущен дополнительный рейс автобуса №2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 
Дополнительный транспорт по маршруту будет отправляться с улицы Декабриста Лунина. Первый рейс отправится в 16:55. 
Добавим, что маршрут автобуса №2 проходит от улицы Декабриста Лунина до Госпитальной улицы. 
Ранее мы рассказали о том, что cотрудники районной администрации выявили недостатки в ремонте дорог.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Выборг, Новости Ленинградской области,

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