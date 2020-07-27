Сотрудники районной администрации выявили недостатки в ремонте дорог

Не все подрядчики устранили дефекты дорожного полотна в срок.

Представители администрации Выборгского района провели проверки ремонта улиц, которые находятся на гарантии у подрядных организаций. В ходе рейдов были выявлены дефекты дорожного покрытия на ул. Круговой, ул. Травяной и ул. Новопоселковой.

В связи с этим сотрудниками администрации были составлены акты о выявленных дефектах и направлены в адрес подрядчика, с целью устранения недоработок по гарантийным обязательствам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Ряд организаций данные мероприятия выполнил в установленный срок. В основном это местные организации такие как "Дорожное РСУ", "Ремдорстрой" и "ДСК". Другие подрядные организации написали в администрацию письма о продлении сроков исполнения гарантийных обязательств. В итоге администрацией не были согласованы данные письма и продление сроков. Сергей Петров, председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО "Выборгский район".

Некоторыми подрядными организациями работы были выполнены не в полнгом объеме и с нарушениями технологий. В частности, комиссией были замечены выбоины и разлив битума.

На прошлой неделе гарантийные обязательства выполняли такие организации, как "Вега - 2000" и "Магистраль". Данные работы были проведены без ведома администрации в выходные дни. В связи с тем, что был проведен акт проверки, составлены акты, что данные работы выполнены без соответствия с нормативными требованиями.

- отметил Петров.

Сотрудниками администрации были составлены акты о выявленных дефектах и направлены в адрес подрядчика. Если требования не будут устранены подрядчиками, администрацией Выборгского района обратится в суд с целью привлечения данных организаций к ответственности.

