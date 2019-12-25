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Дополнительный час продажи алкоголя принесет в бюджет Петербурга более 2 млрд рублей
Сегодня, 8:03
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IRINA_CHALKINA

Дополнительный час продажи алкоголя принесет в бюджет Петербурга более 2 млрд рублей

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Правительство Петербурга и полиция поддерживают предложение петербургских депутатов временно увеличить период продажи алкоголя.

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что в Петербурге дополнительный час продажи спиртного принес в бюджет города более 2 млрд рублей.  Об этом заявила председатель комитета по торговле Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" Ольга Волкова.

Отмечается, что градоначальник Северной столице Александр Беглов предложил продлить время продажи спиртного до 23 часов. Соответствующую меру предложили ввести с 1 января. 

Отмечается, что такое нововведение должно оградить петербуржцев от приобретения контрафактной и нелицензированной продукции.

Ранее мы сообщали о том, что петербургским кондукторам предложили не пускать пассажиров без масок.

Фото:pixabay

Теги: бюджет петербурга, продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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