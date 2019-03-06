Дополнительные поезда на участке Петербург – Красное село запустят по выходным с 17 августа

Эта мера направлена на улучшение качества обслуживания для пассажиров.

С 17 августа 2024 года на маршруте Петербург – Красное Село добавятся дополнительные пригородные поезда, которые будут работать по выходным. Эта мера направлена на улучшение качества обслуживания для пассажиров, сообщает АО "СЗППК".

Теперь поезда будут курсировать не только в будние дни. В расписании появятся поезд № 6345, отправляющийся ис Балтийского вокзала в 16:50 и прибывающий в Красное Село в 17:27, а также поезд № 6352, который уходит из Красного Села в 17:36 и приходит в Петербург в 18:14. Таким образом, указанные поезда будут доступны для пассажиров каждый день.

Пассажиров просят обратить внимание на то, что полное расписание движения пригородных поездов можно узнать на станциях, в вокзалах, через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что тактовое движение электричек запустят между Ладожским вокзалом и Мурино.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"