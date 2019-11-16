Источник дополнительных налоговых поступлений раскрыли в Смольном

К следующему году от консолидированных групп налогоплательщиков правительство города готовится получить 101 млрд рублей.

За первые 8 месяцев текущего года поступления налогов на прибыль в бюджет Северной столицы возросли на 25%. Таким образом, открыт новый важный источник финансирования. Об этом рассказала глава комитета по финансам Светлана Енилина, пишет "РБК Петербург".

Как выяснилось, основную часть налоговых выплат принесла строительная сфера, поступления от которой выросли вдвое. Далее следуют финансы и страхование, рост поступлений от которых возрос 1,9 раз и промышленность (в 1,5 раза)

По словам, Енилиной, к следующему году от консолидированных групп налогоплательщиков правительство города готовится получить 101 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что расходы бюджета Петербурга составят примерно 4 млрд рублей за ближайшие 3 года.

Фото: Piter.TV