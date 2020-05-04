Расходы бюджета Петербурга составят примерно 4 млрд рублей за ближайшие 3 года

В период с 2024 по 2026 г.г. в городской бюджет прибавится около 3,784 трлн рублей, а на расходы необходимо будет предусмотреть примерно 4,991 трлн рублей.

Расходы бюджета Северной столицы на ближайшие 3 года составят примерно 4 трлн рублей. Проект казны пройдёт независимую антикоррупционную экспертизу, уточнила пресс-служба Смольного.

В период с 2024 по 2026 г.г. в городской бюджет прибавится около 3,784 трлн рублей, а на расходы необходимо будет предусмотреть примерно 4,991 трлн рублей. Почти 90% бюджета будут формировать налоговые поступления.

Расходы бюджета на указанный период сформированы н основе 18 госпрограмм, связанных с развитием транспорта, образования, здравоохранения и т.д. На них выделено 1,193 из 1,298 трлн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2023 года Мариинский театр внес в бюджет Петербурга 534 млн рублей.

Фото: Piter.TV