С начала 2023 года Мариинский театр внес в бюджет Петербурга 534 млн рублей

Кроме того, стало известно, что в сезоне 2022-2023 гг. в театре представили 13 оперных и балетных премьер.

В Петербурге прошла встреча президента РФ Владимира Путина с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченная к 240-летию учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На собрании присутствовал и губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Северная столица и Мариинский театр сотрудничают по вопросам реализации инвестиционных проектов, организации бесплатных концертов для льготников.

В 2022 году учреждение внесло в бюджет города 819 млн рублей, а в текущем – уже 534 млн рублей.

Кроме того, стало известно, что в сезоне 2022-2023 гг. в театре представили 13 оперных и балетных премьер.

Ранее мы сообщали о том, что Второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября.

Фото: Piter.TV