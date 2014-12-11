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С начала 2023 года Мариинский театр внес в бюджет Петербурга 534 млн рублей
Сегодня, 21:55
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С начала 2023 года Мариинский театр внес в бюджет Петербурга 534 млн рублей

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Кроме того, стало известно, что в сезоне 2022-2023 гг. в театре представили 13 оперных и балетных премьер.

В Петербурге прошла встреча президента РФ Владимира Путина с членами попечительского совета Мариинского театра, приуроченная к 240-летию учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На собрании присутствовал и губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Северная столица и Мариинский театр сотрудничают по вопросам реализации инвестиционных проектов, организации бесплатных концертов для льготников. 

В 2022 году учреждение внесло в бюджет города 819 млн рублей, а в текущем – уже 534 млн рублей. 

Кроме того, стало известно, что в сезоне 2022-2023 гг. в театре представили 13 оперных и балетных премьер. 

Ранее мы сообщали о том, что Второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет петербурга, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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