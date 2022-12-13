В колледжах Петербурга появится 2 тыс. дополнительных мест

Город будет готовить кадры в сфере кораблестроения, электронной промышленности, робототехнике, машиностроении, фармацевтики.

В этом году в колледжах Северной столицы прибавится 2 тыс. мест. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Город будет готовить кадры в сфере кораблестроения, электронной промышленности, робототехнике, машиностроении, фармацевтики. В этих направлениях подготовки особенно нуждаются промышленные предприятия. Как добавил градоначальник, из 2 тыс. дополнительных мест в колледжах 500 будет создано при вузах.

Кроме того, в учреждениях среднего образования запустят особую программу для выпускников 11-х классов по специальностям, которые не требуют длительной подготовки. После её прохождения городские предприятия будут предлагать учащимся трудоустройство.

Также Беглов упомянул проект "суперколледжа", который откроют Парголово и в 2026 году. Второе подобное учреждение готовятся создать на юге города. К работе "суперколледжей" также привлекут промышленные предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что осенью в петербургские школы отправятся 68,5 тыс. первоклассников.

Фото: Piter.TV