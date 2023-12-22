Дополнительные кассы откроют на Финляндском вокзале с 1 июня

Изменения связаны с увеличением количества пассажиров пригородных поездов, вызванным закрытием станции метро "Удельная" на капитальный ремонт.

Новая система прохода для пассажиров поездов дальнего следования начнет функционировать на Финляндском вокзале с 1 июня, согласно информации, предоставленной пресс-службой Октябрьской железной дороги.

Это нововведение призвано повысить комфорт пассажиров поездов, курсирующих между Петербургом и Сортавалой, а также между Петербургом и Петрозаводском. Для них будет организован отдельный вход на платформу со стороны улицы Боткинская через зал "Экспресс". Выход для пассажиров этих поездов будет осуществляться через ворота на первой платформе.

Билеты на поезда дальнего следования можно будет приобрести в кассах дальнего следования, расположенных рядом с залом "Экспресс" на улице Боткинская.

Новая система прохода внедряется с целью снизить нагрузку на инфраструктуру вокзала. Изменения связаны с увеличением количества пассажиров пригородных поездов, вызванным закрытием станции метро "Удельная" на капитальный ремонт.

Ранее мы сообщили о том, что в ночь на 1 июня транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно.

Фото: Telegram / СПб-Главный