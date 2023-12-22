В ночь на 1 июня транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Это связано с мероприятиями в честь Дня города.

В ночь с 31 мая на 1 июня петербургский метрополитен и наземный транспорт города будут работать круглосуточно, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Это связано с мероприятиями в честь Дня города.

С 00:00 до 06:00 будет организовано движение городского общественного транспорта, включая метрополитен и наземный транспорт. В эту ночь будут курсировать автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239 и 271, троллейбусы №№ 23 и 46, а также трамваи №№ 20 и 55.

Интервал движения наземного транспорта составит полчаса, а поезда метрополитена будут ходить каждые 7-8 минут.

Фото: Piter.TV