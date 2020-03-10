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Дополнительные автобусы запустят на популярных маршрутах в Петербурге с 15 июня
Сегодня, 14:58
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Дополнительные автобусы запустят на популярных маршрутах в Петербурге с 15 июня

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Время ожидания транспорта сократится.

"Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на популярных направлениях с 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В общей сложности на линии выйдут 16 дополнительных автобусов. Речь идет о маршрутах №№ 33, 100, 123 и 300. Они курсируют по Адмиралтейскому, Выборгскому, Красногвардейскому и Василеостровскому районам. Пассажирам обещают, что на маршруте №300 время ожидания сократится с 12 до 7 минут. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Витебском проспекте сгорел пассажирский автобус. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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