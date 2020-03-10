Дополнительные автобусы запустят на популярных маршрутах в Петербурге с 15 июня

Время ожидания транспорта сократится.

"Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на популярных направлениях с 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В общей сложности на линии выйдут 16 дополнительных автобусов. Речь идет о маршрутах №№ 33, 100, 123 и 300. Они курсируют по Адмиралтейскому, Выборгскому, Красногвардейскому и Василеостровскому районам. Пассажирам обещают, что на маршруте №300 время ожидания сократится с 12 до 7 минут.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Витебском проспекте сгорел пассажирский автобус.

Фото: Piter.tv