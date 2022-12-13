Комтранс Петербурга усилил 3 популярных маршрута автобусов в пяти районах города

Пассажиров дополнительно обслуживают 9 единиц общественного транспорта.

С понедельника, 27 марта комтранс Северной столицы усилил 3 автобусных маршрута для улучшения обслуживания пассажиров в Невском, Колпинском, Калининском, Выборгском и Красногвардейском районах. По данным пресс-службы ведомства, на дороги вышли 9 дополнительных единиц общественного транспорта.

Так, на 4 автобуса в будние и на 3 – в выходные дни возросло число транспорта на маршруте №327 от Колпино до станции метро "Пролетарская". Мера позволила увеличить число выполняемых рейсов и сократить интервал движения автобусов в утренний час пик – до 8-13 минут, а в вечерний час пик – до 7-16 минут.

На 2 единицы транспорта больше курсируют по маршруту №178 от проспекта Культуры и железнодорожной станции Пискаревка. Время ожидания пассажиров утром уменьшилось до 9-12 минут, вечером – до 10-13 минут. Наконец, тремя автобусами усилили маршрут №153 от Хасанской улицы до проспекта Культуры). Утреннее ожидание транспорта там составляет до 13-16 минут, вечером – до 12-16 минут.

Ранее мы сообщили о том, что в мае для пассажиров общественного транспорта в Петербурге запустят личный кабинет.

Фото: Piter.TV