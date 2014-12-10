На майских между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Ласточки" и "Сапсаны"

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

Из-за высокого спроса в майские праздники решили пустить дополнительные поезда между Петербургом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Решено увеличить количество рейсов у "Сапсанов" и "Ласточек". Так, "Сапсаны" №761, 762, 763, 764, которые в обычные дни курсируют только по субботам и воскресеньям, также отправятся в путь 5,6 и 7 мая.

Дополнительная "Ласточка" отправится из Москвы в Петербург 1 мая, обратно – 2 мая. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

Ранее мы писали, что из Петербурга на майские праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов.

Фото: Piter.TV