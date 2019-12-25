Из Петербурга на майские праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов

Почти 600 составов будут курсировать на маршрутах дальнего следования.

Компания "РЖД" на майские праздники увеличит количество поездов на маршрутах дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

С 27 апреля по 12 мая из Петербурга будут курсировать дополнительные составы в шесть городов России. В их числе Анапа, Брянск, Казань, Киров, Новороссийск и Ярославль.

Ранее планировалось пустить на маршруты дальнего следования 500 дополнительных поездов. Теперь назначено почти 600 составов. В ближайшее время это число планируют увеличить более чем на 60.

Ранее мы писали, что на праздники из Петербурга в Рускеалу будут курсировать дополнительные туристические поезда.

Фото: pixabay.com