На праздники из Петербурга в Рускеалу будут курсировать дополнительные туристические поезда

Петрозаводск и Сортавалу соединит рельсовый автобус "Орлан".

В среду, 14 апреля, компания РЖД сообщила, что в майские праздники будут курсировать дополнительные туристические поезда, соединяющие Петербург, Петрозаводск и Северное Приладожье.

С 1 по 9 мая рельсовый автобус "Орлан" будет соединять Петрозаводск и Сортавалу, а между Петербургом и горным парком "Рускеала" пустят дополнительную "Ласточку". Туристы смогут отправиться из Сортавалы в Рускеалу и обратно на дополнительном ретропоезде "Рускеальский экспресс".

Все составы соответствуют последним современным требованиям.

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Фото: Piter.TV