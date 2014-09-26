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На праздники из Петербурга в Рускеалу будут курсировать дополнительные туристические поезда
Вчера, 22:50
92
smirenny

На праздники из Петербурга в Рускеалу будут курсировать дополнительные туристические поезда

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Петрозаводск и Сортавалу соединит рельсовый автобус "Орлан".

В среду, 14 апреля, компания РЖД сообщила, что в майские праздники будут курсировать дополнительные туристические поезда, соединяющие Петербург, Петрозаводск и Северное Приладожье.

С 1 по 9 мая рельсовый автобус "Орлан" будет соединять Петрозаводск и Сортавалу, а между Петербургом и горным парком "Рускеала" пустят дополнительную "Ласточку". Туристы смогут отправиться  из Сортавалы в Рускеалу и обратно на дополнительном ретропоезде "Рускеальский экспресс". 

Все составы соответствуют последним современным требованиям. 

Ранее мы писали, что губернатор подписал закон о выплатах родившимся и проживавшим в блокадном Ленинграде.

Фото: Piter.TV

Теги: майские праздники, рускеала
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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