В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц

На закупку необходимых машин и оборудования Смольный возьмет кредит.

В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Приблизительная стоимость уборочной техники - 3 миллиарда рублей. На закупку необходимых машин и оборудования Смольный возьмет кредит. В дальнейшем процентная ставка по нему будет погашена за счет федерального бюджета.

Беглов отметил, что в Петербурге также обновят парк общественного транспорта. На покупку трамваев необходимо 2 миллиарда рублей. Эти деньги тоже возьмут из федерального кредита.

Ранее сообщалось, что "Адмиралтейские верфи" спустили на воду подлодку "Петропавловск-Камчатский".

Фото и видео: Piter.TV