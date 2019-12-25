Андрей Воробёв анонсировал доплаты лучшим педагогам колледжей и школ искусств Подмосковья

Год назад доплаты были введены для педагогов и директоров подмосковных школ, которые находились в зелёной зоне рейтинга за высокое качество работы.

С 1 июля в Московской области вводятся доплаты руководителям, мастерам и педагогам 10-ти лучших колледжей. Одновременно с этим деньги получат и педагоги школ искусств. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе обращения к жителям, передаёт телеканал "360".

Год назад доплаты были введены для педагогов и директоров подмосковных школ, которые находились в зелёной зоне рейтинга за высокое качество работы.

И дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что в Подмосковье подвели итоги опроса о благоустройстве парков.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области