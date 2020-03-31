РФ и Китай помогают США в борьбе против эпидемии коронавируса.

Дональд Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием. Помощь для борьбы против коронавирусной инфекции Америке также отправил Китай. Об этом собщили в "ТАССе" со ссылкой на слова политика.

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Президент США заявил, что от России прилетел "очень и очень большой самолет". Глава Белого дома считает поступок Москвы "милым".

Напомним, что в США зараженными коронавирусом считаются 143,7 тысяч человек. Медикам удалось вылечить около 4 тысяч жителей страны, еще 2,5 тысячи человек погибли. Дональд Трамп прогнозирует, что пик заболеваемости инфекцией страна достигнет в течение двух недель.

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Видео: YouTube/The White House