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11 июня, 8:42
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Дональд Трамп отреагировал на падение вертолета в центре Нью-Йорка

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Дональд Трамп отметил в Twitter работу пожарных и поблагодарил их за работу.

Накануне, 10 июня, в центре Нью-Йорка в крышу небоскреба врезался вертолет. Piter.TV сообщал ранее подробности происшествия.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он в своем Twitter отметил работу пожарных и выразил им свою благодарность. Также он отметил, что администрация Президента в случае необходимости готова оказать всегда помощь.

Напомним, накануне днем в центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет. При падении вертолет врезался в крышу небоскреба, пилот погиб.

Видео: CNW/twitter

Фото: Twitter/Дональ Трамп

Теги: новости в мире, происшествия в мире, трамп, упал вертолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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