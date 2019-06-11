Дональд Трамп отреагировал на падение вертолета в центре Нью-Йорка

Накануне, 10 июня, в центре Нью-Йорка в крышу небоскреба врезался вертолет. Piter.TV сообщал ранее подробности происшествия.
Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он в своем Twitter отметил работу пожарных и выразил им свою благодарность. Также он отметил, что администрация Президента в случае необходимости готова оказать всегда помощь.
Напомним, накануне днем в центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет. При падении вертолет врезался в крышу небоскреба, пилот погиб.
Видео: CNW/twitter
Фото: Twitter/Дональ Трамп
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