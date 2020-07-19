По его словам, пока не разрешится ситуация с эпидемией, будет трудно организовать массовые встречи.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги". Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что пока в мире бушует пандемия COVID-19, будет трудно организовать массовые встречи. Таким образом он предложил проводить их по телефону.

...и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону Дональд Трамп

Эксперты отмечают, что митинги являются центральной частью предвыборной компании Дональда Трампа.

Ранее мы сообщали о том, что в ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира.