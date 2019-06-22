Дональд Трамп намекнул, что хочет быть вечным президентом США

В своем Twitter-аккаунте глава Белого дома репостнул материал журнала Time о своей политике.

Вечером 21 июня президент США разместил на свой странице в соцсети видеоролик, на котором показано, сколько сроков Дональд Трамп может провести на своем посту. Ироническое видео было сделано журналистами издания Time – на цифровой версии обложки видны статьи "Как трампизм пережил Трампа" и "Сила его поддержки".

На самом ролике показано, что при такой политике одним "вторым сроком" дело Трампа может и не ограничиться. За 2024 годом идет 2028, 2032 годы, а сами цифры доходят до десятка тысяч лет. Все завершается надписью "Trump 4eva" (англ. "Трамп навсегда").

Напомним, ранее политик объявил о том, что готов пойти на второй президентский срок.

Фото: whitehouse.gov

Видео: Twitter / @realDonaldTrump