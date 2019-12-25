Домушник обчистил квартиру на проспекте Ветеранов на 1,7 миллиона рублей

Из дома пропала российская и иностранная валюта, украшения и часы.

В четверг, 16 апреля, в полицию обратилась 41-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее квартиру на проспекте Ветеранов ограбили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В период с 7 по 16 апреля, пока женщины не было дома, неизвестный подобрал к замку входной двери ключ, проник в квартиру и вынес оттуда найденные миллион рублей, часы и украшения, а также 10 тысяч долларов. Общий ущерб хозяйка оценила в 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, преступника разыскивают.

Ранее мы рассказывали, как в Шушарах задержали женщину, которая присвоила забытую в банкомате карту.

Фото: Piter.TV