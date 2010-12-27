Домашний мальчик назван убийцей

Piter.tv рассказывает о том, как проходило заседание по поводу признания вины Никиты Литвинова.

Очевидцы рассказали о заседании против петербуржца Никиты Литвинова. Днем 10 октября его признали виновным в умышленном наезде на толпу. Родственники фигуранта расследования пытались убедить собравшихся в том, что юноша является милым и домашним мальчиком, а не Чикатило, в которого его превратили.

Домашний мальчик, добрый, доверчивый. А делают так, будто он Чикатило...Он просто связался с плохой компанией комментируют родители

В рамках заседания судья изъяла орудие преступления - черную иномарку "БМВ". Пока длилось следствие, молодой человек потерял отца. Однако друзья и близкие не отвернулись от Никиты. Сам фигурант ждал приговора, находясь под арестом. На зачитывание решения суда ушло около часа.

Ранее Никита частично признал свою вину в произошедшем. Суд признал этот факт смягчающим обстоятельством. Алкогольное опьянение юноши в момент инцидента не позволило ему избежать наказания. Сторона защиты просила признать случай как ДТП: юноша якобы по неосторожности врезался в толпу, а после скрылся с места преступления из-за стресса.

Напомним, что 22-летний Литвинов получил 11 лет в колонии строгого режима. Обвинение смогло доказать, что юноша въехал на автомобиле в обидчиков, с которыми решил разобраться не при помощи кулаков, а более надежным способом. На Замшиной улице, около магазина "Сезон" петербуржец направил автомобиль в сторону 12 человек. Среди них была одна девушка. Однако по результату молодой человек смог навредить только собственным друзьям: один из пострадавших умер в больнице, еще двое получили травмы.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский суд не признал экстремистской книгу о "российской агрессии".

Фото: объединенная пресс-служба судов города

