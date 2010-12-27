Домашний мальчик назван убийцей

Очевидцы рассказали о заседании против петербуржца Никиты Литвинова. Днем 10 октября его признали виновным в умышленном наезде на толпу. Родственники фигуранта расследования пытались убедить собравшихся в том, что юноша является милым и домашним мальчиком, а не Чикатило, в которого его превратили.
Домашний мальчик, добрый, доверчивый. А делают так, будто он Чикатило...Он просто связался с плохой компанией
комментируют родители
В рамках заседания судья изъяла орудие преступления - черную иномарку "БМВ". Пока длилось следствие, молодой человек потерял отца. Однако друзья и близкие не отвернулись от Никиты. Сам фигурант ждал приговора, находясь под арестом. На зачитывание решения суда ушло около часа.
Ранее Никита частично признал свою вину в произошедшем. Суд признал этот факт смягчающим обстоятельством. Алкогольное опьянение юноши в момент инцидента не позволило ему избежать наказания. Сторона защиты просила признать случай как ДТП: юноша якобы по неосторожности врезался в толпу, а после скрылся с места преступления из-за стресса.
Напомним, что 22-летний Литвинов получил 11 лет в колонии строгого режима. Обвинение смогло доказать, что юноша въехал на автомобиле в обидчиков, с которыми решил разобраться не при помощи кулаков, а более надежным способом. На Замшиной улице, около магазина "Сезон" петербуржец направил автомобиль в сторону 12 человек. Среди них была одна девушка. Однако по результату молодой человек смог навредить только собственным друзьям: один из пострадавших умер в больнице, еще двое получили травмы.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский суд не признал экстремистской книгу о "российской агрессии".
Фото: объединенная пресс-служба судов города
Обсуждение ( 5 )
Потому что родители все позволяли ...вот и выросло ,сто ему все можро .
И сейчас ,он эмоции показал малыша и родители вступились за малыша .
Ничего ничего!На зоне продырявят этого голожопого!!!!
Я один только обезьяну на фото вижу?)
Вы не одиноки. Мы тоже разглядели.
Я, конечно, не по теме. Но сколько можно уже видить безграмотность журналистов (или тех, кто ими прикидывается)?! Нет в Санкт-Петербурге улицы ЗАМШИНОЙ!!!! Есть улица ЗАМШИНА, проверяйте тексты и орфографию перед тем как выкладывать сообщения в интернет.
Дааааа,как то не понятны суды.....одним условный срок,другим по полной.Я не оправдываю парня...сломал себе и маме жизнь погубив чужие
Чурбана который обдолбанный не посадили, а ему дали 11 лет!! Убирать надо этого поганого Путина и всех этих судей тупорылых!!!!!
На всю жизнь запомнит.Не подохнет.За свои поступки надо отвечать ,а не сыкатно бежать.