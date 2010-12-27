Петербургский суд не признал экстремистской книгу о "российской агрессии"

Книга о конфликте России и Украины не признана экстремистской.

В Московском районном суде отказались признавать книгу "Вторжение в Украину. Хроника российской агрессии" экстремистской литературой. Об этом рассказал руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков через Telegram-канал.

Прокурор пытался доказать, что создаваемый в тексте образ России основывается на захватнических и даже нацистских вещах. С последними автор якобы сравнивал правительство страны. Однако судья не нашел в книге ничего подобного. Представители закона установили, что произведение лишь рассказывает о хронике российско-украинского конфликта. Там также есть советы автора.

Ранее Piter.tv писал о том, что приморский торговый порт будет продолжать добиваться снятия штрафа.

Фото: Piter.tv

