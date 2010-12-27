Приморский торговый порт будет продолжать добиваться снятия штрафа

В суде лишь частично отменили санкции в отношении организации.

ООО "Приморский торговый порт" собирается обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, которое лишь частично отменило решение УФАС о наложении штрафа на предприятие. Компанию привлекли к ответственности за ограничение конкуренции без определения рынка нарушения и его обязательного анализа, говорится на официальном сайте ПТП.

УФАС наложило штраф на предприятие в размере 215 млн рублей. Суд признал незаконным постановление ведомства по Ленобласти и отменил штраф в размере 184,9 млн рублей. При этом в ПТП хотели, чтобы с компании сняли все денежные взыскания.

"Камнем преткновения стало Руководство по обработке судов на морском терминале, которое ООО "ПТП" приняло во исполнение Технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ, после случившейся в ноябре 2016 года аварии, когда греческий танкер "навалился" на причал и практически полностью его разрушил. Осуществлявшие буксировку танкера буксиры АО "Роснефтефлот" не смогли обеспечить его безопасную швартовку в связи с проблемами в техническом оснащении", - сообщила пресс-служба обвиняемой компании.

В УФАС считают, что "Приморский торговый порт" нарушил антимонопольное законодательство и создал препятствия для доступа на рынок другим хозяйствущим субъектам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском УФАС недовольны низкой конкуренцией в городе.

Фото: ptport.ru