Умышленно наехавшего на толпу водителя осудили на 11 лет

Из-за мужчины погиб один человек.

Петербуржец Никита Литвинов признан виновным в умышленном причинении смерти, совершенном общеопасным способом. Об этом пишет объединенная прес-сслужба судов города.

15 октября 2017 года мужчина сел за руль пьяным и умышленно наехал на толпу людей у 25-го дома по улице Замшина. Как выяснилось, в случайной группе горожан были четыре петербуржца, с которыми у Литвинова незадолго до наезда произошел конфликт. Злоумышленник на скорости въехал в толпу и скрылся с места преступления.

В результате наезда погиб один человек – медики не смогли спасти его жизнь, второй получил легкие ранения.

В суде Литвинов утверждал, что спутал педали газа и тормоза, а позже заявил, что ехал спасать друга. Выжившая потерпевшая сообщила суду, что ей был возмещен причиненный вред

Суд назначил Литвинову 11 лет в колонии строгого режима и постановил выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Автомобиль, который стал невольным орудием преступления, передан в собственность государства.

Ранее мы писали, что Израйлит не признает вину ни по одному из пунктов.

Фото: объединенная прес-сслужба судов города