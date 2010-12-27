Домашний кот в Петербурге три часа висел в стеклопакете

Вызов с просьбой о помощи поступил из дома на шоссе Революции. По словам спасателей, заявитель три часа наблюдал за котом. Причиной этому стал отказ пожарных в помощи и прекращенные попытки помочь.
Застрявшеее животное удалось вытащить из окна второго этажа. У питомца за время плена отнялись ноги. Соседи по квартире сказали спасателям, что с котами живет одинокая женщина, которая отсутствовала дома.
"С тяжелым сердцем мы покинули это место", – отметили в службе.
Ранее мы сообщили об успешной блокировке групп во "ВКонтакте" со специфическим контентом, связанным с животными.
Фото: vk.com/koshkispas
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