Домашний кот в Петербурге три часа висел в стеклопакете

Об одном из своих выездов рассказали в службе спасения животных "КОШКИСПАС".

Вызов с просьбой о помощи поступил из дома на шоссе Революции. По словам спасателей, заявитель три часа наблюдал за котом. Причиной этому стал отказ пожарных в помощи и прекращенные попытки помочь.

Застрявшеее животное удалось вытащить из окна второго этажа. У питомца за время плена отнялись ноги. Соседи по квартире сказали спасателям, что с котами живет одинокая женщина, которая отсутствовала дома.

"С тяжелым сердцем мы покинули это место", – отметили в службе.

Ранее мы сообщили об успешной блокировке групп во "ВКонтакте" со специфическим контентом, связанным с животными.

Фото: vk.com/koshkispas