  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После материала Piter.TV из "ВКонтакте" пропали "зоофильские" сообщества
Сегодня, 10:10
193
arteliseev

После материала Piter.TV из "ВКонтакте" пропали "зоофильские" сообщества

0 0

Бан коснулся семь групп подобной направленности.

В пресс-службе "ВКонтакте" ответили на запрос Piter.TV, связанный с появлением на платформе соцсети групп, связанных с зоофильской направленностью. К утру субботы, 12 октября, семь сообществ, на который обратило внимание наше издание, были удалены "за размещение шокирующих порнографических материалов".

"Данные группы были заблокированы. Мы блокируем сообщества с подобным контентом как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб.  Любой пользователь ВКонтакте может сообщить о неправомерном контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". Мы рассматриваем все жалобы без исключений", – рассказали нам в соцсети.

Ранее Piter.TV стало известно о существовании столь нетрадиционных сообществ "ВКонтакте" и объявлении c собакой-"рабыней", размещенном на платформе Avito. Позже в пресс-службе сервиса Piter.TV рассказали, что произошедшее могло быть детской шалостью.

Теги: зоофилия, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии