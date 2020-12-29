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Домашние матчи волейбольного "Зенита" из Петербурга пройдут со зрителями
Сегодня, 14:58
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Домашние матчи волейбольного "Зенита" из Петербурга пройдут со зрителями

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Ближайшая игра команды запланирована на 21 января.

Домашние матчи волейбольного "Зенита" из Петербурга пройдут со зрителями. Заполняемость арены должна составлять 30% от вместимости, рассказала пресс-служба клуба.

Так, у волейболистов из Петербурга запланированы следующие – 21 января им предстоит сразиться с "Зенитом" из Казани, а 6 и 7 февраля состоятся матчи против столичного "Динамо". Игры пройдут на "Сибур Арене" в Северной столице.

В настоящее время команда из Петербурга лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39 очками.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак накануне рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день сборов в Дубае.

Фото: Pixabay

Теги: волейбол, зенит, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Зенит,

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