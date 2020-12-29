Футболист не мог получить визу, из-за чего пропустил тренировку.

В субботу, 16 января, главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день сборов в Дубае.

Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде приводит слова специалиста издание "Спорт экспресс".

Также Семак уточнил, что скорее всего Дзюба и Лунев тоже не приедут на первые сборы.

Ранее мы писали, что Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье.

Фото: Instagram / sardar_azmoun