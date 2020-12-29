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Азмун пропустил первый день сборов в Дубае
Сегодня, 18:35
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smirenny

Азмун пропустил первый день сборов в Дубае

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Футболист не мог получить визу, из-за чего пропустил тренировку.

В субботу, 16 января, главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день сборов в Дубае.

Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде

приводит слова специалиста издание "Спорт экспресс". 

Также Семак уточнил, что скорее всего Дзюба и Лунев тоже не приедут на первые сборы.

Ранее мы писали, что Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье.

Фото: Instagram / sardar_azmoun

Теги: зенит, сборы зенита в дубае, сердар азмун
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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