В субботу, 16 января, главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, почему нападающий Сердар Азмун пропустил первый день сборов в Дубае.
Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Он должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде
приводит слова специалиста издание "Спорт экспресс".
Также Семак уточнил, что скорее всего Дзюба и Лунев тоже не приедут на первые сборы.
Ранее мы писали, что Семак раскрыл трансферные планы "Зенита" в межсезонье.
Фото: Instagram / sardar_azmoun
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все