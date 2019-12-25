Дома на улице Пестеля оборудуют системой "греющий кабель" для борьбы с наледью

Сейчас система установлена в 140 домах.

В жилых домах на улице Пестеля в Центральном районе установят систему "греющий кабель". Кабель будут прокладывать не только на крышах и в водосточных трубах, но и подключат водосток к системе канализации. Благодаря этому талая вода не будет попадать на тротуар, что обычно приводит к ледяным глыбам у водосточных труб. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Греющий кабель использовался и раньше, но сейчас технологию доработали. В разработке участвовали специалисты Жилищного комитета, районной администрации и Водоканала. Кабель включается автоматически при выпадении снега и температура воздуха от -10 до +5 градусов. Если снега на кровле нет, то система электрообогрева также автоматически выключается. Она будет работать вкупе с технологией "холодный чердак". Использовать "греющий кабель" дешевле, чем очищать кровлю от снега с помощью ручного труда.

Впервые систему опробовали в 2019 году. За несколько лет технологией оборудовали 140 домов. Прежде всего это многоквартирные дома с социально-значимыми учреждениями и здания с крышами сложной конфигурации.

Фото: правительство Петербурга