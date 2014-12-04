В Выборгском районе Ленобласти отремонтируют дом-объект культурного наследия

В общей сложности на работы по капремонту и ремонту общего имущества намерены выделить 473,4 млн рублей.

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" объявил 2 тендера на проведение капремонта и ремонта общего имущества в доме-объекте культурного наследия в Выборге. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, суммарно начальные цены контрактов составляют 473,4 млн рублей.

Речь идёт о доме №8 по проспекту Ленина. Объект был спроектирован архитектурным бюро Нюстрем-Петрелиус-Пенттиля для Национального акционерного банка и возведён в 1901-ом году. Здание выполнено в стиле "модерн". В годы войны была разрушена угловая башня, однако большая часть декоративных деталей фасада осталась нетронутой.

В рамках капремонта исполнителю необходимо будет провести работы на крыше, а также в подвальных помещениях дома и привести в порядок фасад. На это планируют выделить 284,9 млн рублей. Второй тендер на 188,5 млн подразумевает под собой реставрационные и сопутствующие работы, ремонт фундамента.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 20 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте готовятся построить новый детский сад.

Фото: Piter.TV