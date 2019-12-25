На Ленинском проспекте готовятся построить новый детский сад

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство здания детского садика на Ленинском проспекте. Судя по данным сайта госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, на данный момент за возведение соцобъекта максимально готовы заплатить 464,6 млн рублей.
Учреждение примет 180 воспитанников. Согласно проекту, здание будет двух-трехэтажным, с подвалом для размещения технических помещений. На первом этаже расположатся пост охраны, колясочная и 3 групповые ячейки: две из них будут предназначены для детей раннего возраста, а третья – для детей дошкольного возраста. На втором этаже также будут находиться 3 группы для детей дошкольного возраста, а ещё – залы для занятий музыкой и физкультурой и кабинет заведующего.
Третий этаж будет предназначен для 2-х групп детей дошкольного возраста, кружкового помещения, кабинета логопеда, кабинета старшего воспитателя и комнаты психологической разгрузки.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.
Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Большой проспект" оценили более чем в полмиллиона рублей.
Фото: Piter.TV
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