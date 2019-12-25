На Ленинском проспекте готовятся построить новый детский сад

Учреждение на юге Северной столицы примет 180 малышей. На его возведение максимально готовы выделить 464,6 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство здания детского садика на Ленинском проспекте. Судя по данным сайта госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, на данный момент за возведение соцобъекта максимально готовы заплатить 464,6 млн рублей.

Учреждение примет 180 воспитанников. Согласно проекту, здание будет двух-трехэтажным, с подвалом для размещения технических помещений. На первом этаже расположатся пост охраны, колясочная и 3 групповые ячейки: две из них будут предназначены для детей раннего возраста, а третья – для детей дошкольного возраста. На втором этаже также будут находиться 3 группы для детей дошкольного возраста, а ещё – залы для занятий музыкой и физкультурой и кабинет заведующего.

Третий этаж будет предназначен для 2-х групп детей дошкольного возраста, кружкового помещения, кабинета логопеда, кабинета старшего воспитателя и комнаты психологической разгрузки.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Большой проспект" оценили более чем в полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV