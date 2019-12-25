Жителям дома на 5-й Советской обещают вернуть тепло к полуночи

Тепла в доме не было на протяжении 11 часов.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" собираются устранить дефект на трубопроводе на 5-й Советской улице до наступления 15 марта. Отопления в доме №32 нет с утра 14-го марта.

По информации "Петербургского дневника", специалисты работают на месте с 11:00. Управляющим компаниям напомнили о том, что им необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Накануне в 39 зданиях на Васильевском острове отключили отопление из-за ремонта трубопровода. Дефекты на трубопроводах обнаруживают регулярно.

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