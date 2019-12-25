В 39 зданиях на Васильевском острове отключили отопление из-за ремонта трубопровода

Работы планируют завершить в 19.00 субботы.

В субботу, 13 марта, 39 зданий на Васильевском острове остались без тепла, холодеть батареи в 37 жилых домах и двух детских учреждениях начали уже с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отключение тепла оказалось связано с ремонтными работами на улице Опочинина, 21 – специалисты городской "Теплосети" отключили на участке подающий трубопровод диаметром 200 мм. В самой "Теплосети" уточнили, что окончание ремонтных работ и возвращение тепла в здания запланировано на 19.00 субботы.

Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"