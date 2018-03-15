Жителей дома на улице Народного ополчения заселят через месяц

Сейчас в подъезде, где произошел пожар, проходят комплексные проверки.

После пожара в доме на улице Народного ополчения жильцы поселились у друзей, знакомых и родственников. Кто-то отправился во временное жилье, предоставленное социальными службами. К счастью, после проверок первыми в дом вернулись жильцы первого и пятого подъездов, наиболее удаленных от места взрыва. 14 марта второй и четвертый подъезды дома признали безопасными.

Открытым оставался вопрос о жильцах целых квартир в третьем подъезде, где случилось возгорание. 23 человека все еще не могут вернуться домой. Сегодня стало известно, что жильцам позволят заселиться в свои квартиры примерно через месяц. В администрации Красносельского района рассказали, что на месте пожара сейчас проходят комплексные проверки. Специалисты осматривают 20 квартир в третьем подъезде дома и три квартиры из примыкающих подъездов.

Напомним, что 13 марта в доме №219 по улице Народного ополчения произошел взрыв газа. Взрыв вызвал пожар в одном из подъездов дома. В третьем подъезде обрушились стены нескольких квартир и маршей лестницы.