В пожаре на Народного Ополчения пострадал мужчина

Около шести часов вечера в четверг, 11 августа, стало известно о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Отмечается, что загорелась двухкомнатная квартира. Огонь охватил 20 "квадратов". Возгорание локализовали в половине седьмого вечера. На месте работали три расчета в составе 15 сотрудников.
В больницу увезли молодого петербуржца. О его состоянии ничего не известно. Также не уточняются причины возгорания.
Фото: Piter.tv
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