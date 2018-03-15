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Бочку с этилмеркаптаном увезли из Петербурга
Сегодня, 19:30
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Rybka123

Бочку с этилмеркаптаном увезли из Петербурга

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Грузовик с цистерной в сопровождении автомобиля направился в Усть-Лугу.

В понедельник, 18 февраля, опасная бочка с этилмеркаптаном покинула Санкт-Петербурга, сообщает комитет по природопользованию. Грузовик с цистерной в сопровождении автомобиля направился в Усть-Лугу.

Напомним, что 5 февраля жители нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах в городе, который очень похож на запах газа. В ходе разбирательств на арендуемой ООО "Авто Л.С." территории на Народного Ополчения была найдена цистерна с жидкостью, которая содержала вещество этилмеркаптаном. Находка являлась опасной для здоровья человека и относилась ко второму классу опасности.

По факту происшествия было возбуждено административное дело. Хозяин бочки так и не был найден.

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Фото: pixabay.com

Теги: отравленный воздух, улица народного ополчения, этилмеркаптан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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