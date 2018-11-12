Смольный: владелец цистерны с этилмеркаптаном нашелся

Он вывезет тару из города.

Смольный обнаружил владельца цистерны с этилмеркаптаном, который "заразил" несколько районов города неприятным запахом и создал угрозу для здоровья местного населения. По данным представителей Правительства, в ближайшее время собственник самостоятельно вывезет тару за территорию города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Напомним, что согласно результатам проверки, угроза ликвидирована. Однако, в отдельных частях Северной столицы все еще ощущается неприятный аромат. Напомним, что первыми об инциденте рассказали жители Василеостровского, Выборгского, Красносельского и Петроградского районов. Затем экспертам удалось найти источник распространения вони. В течение четырех дней они занимались ликвидацией последствий утечки. Цистерну обработали и загерметизировали.Временно объект разместили на площадке "Экостроя".

Фото: Piter.tv