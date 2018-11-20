У бочки с этилмеркаптаном на проспекте Народного Ополчения не нашли хозяина

Возможным хозяином может быть быть "халтурщик" компании перевозчика.

Гендиректор ООО "Авто Л.С.", на участке которой был найден бак с этилмеркаптаном, сказал, что цистерна не имеет никакого отношения к его компании. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова собственника Геннадия Святкин.

Бизнесмен рассказал СМИ, что его организация, которая по документам занимается перевозкой грузов, не работает с химией. Он поведал сотрудникам издания, что на территории ООО иногда паркуется частник, подрабатывающий в компании.

Напомним, что 5 февраля жители нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах в городе, который очень похож на запах газа. В ходе разбирательств на арендуемой ООО "Авто Л.С." территории была найдена цистерна с жидкостью, которая содержала вещество этилмеркаптаном. Находка является опасной для здоровья человека и относится ко второму классу опасности.



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