В Петербурге увеличется количество пунктов обогрева для бездомных

В среднем пункт может принять около 50 человек.

Вице-губернатор Анна Митянина поручила администрациям Василеостровского, Калининского и Фрунзенского районов увеличить количество пунктов обогрева для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чиновница также обратила внимание, что государственным органам и благотворительной организации "Ночлежка" необходимо оптимизировать систему оказания социальной помощи людям, которые обратились за помощью в медицинское учреждение не имея документов, удостоверяющих личность.

Следует исключить ситуации, когда людей без документов на скорой помощи привозят в такие пункты, при той развернутой сети социальных учреждений, которыми мы управляем

- сказала Митянина

Помимо этого, Митянина поручила Комитету по здравоохранению совместно с Комитету по социальной политике разработать порядок социального сопровождения для лиц, не имеющих определенного места жительства. Районам необходимо обеспечить взаимодействие с благотворительной организацией "Ночлежка" и фиксировать сведений о гражданах, пользующихся услугами палаток обогрева, в целях оказания им необходимого содействия по дальнейшему социальному сопровождению.

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Фото: gov.spb.ru