  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экологи проверят состояние Суздальских озер
Сегодня, 20:04
127
Rybka123

Экологи проверят состояние Суздальских озер

0 0

По итогам исследования будет представлена всесторонняя оценка актуального состояния озер.

В 2019 году специалисты комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведут комплексное обследование Суздальских озер. Данное решение было озвучено во вторник, 5 февраля, после заседания комиссии по экологической защите населения, сообщает пресс-служба в ЗакСа.

В ведомстве рассказали, что на встречу пришли представители профильных комитетов Смольного, администрации Выборгского района, депутаты Законодательного Собрания и активисты.  По итогам исследования будет представлена всесторонняя оценка актуального состояния озер, даны рекомендации по дальнейшей их эксплуатации, а также указания на проведение необходимых мероприятий в отношении пляжей и территорий зеленых насаждений вокруг них. Помимо этого, администрация города проведет работы по выявлению незаконных земельных участков, расположенных вблизи озер. Контроль за этим будет осуществлять комиссия ЗакСа.

Ранее на Piter.TVЭксперты считают, что США специально мешают функционированию ВТО, а обвиняют Россию
Фото: pixabay.com

Теги: законодательное собрание, суздальские озера, экологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий