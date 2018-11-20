Экологи проверят состояние Суздальских озер

По итогам исследования будет представлена всесторонняя оценка актуального состояния озер.

В 2019 году специалисты комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведут комплексное обследование Суздальских озер. Данное решение было озвучено во вторник, 5 февраля, после заседания комиссии по экологической защите населения, сообщает пресс-служба в ЗакСа.

В ведомстве рассказали, что на встречу пришли представители профильных комитетов Смольного, администрации Выборгского района, депутаты Законодательного Собрания и активисты. По итогам исследования будет представлена всесторонняя оценка актуального состояния озер, даны рекомендации по дальнейшей их эксплуатации, а также указания на проведение необходимых мероприятий в отношении пляжей и территорий зеленых насаждений вокруг них. Помимо этого, администрация города проведет работы по выявлению незаконных земельных участков, расположенных вблизи озер. Контроль за этим будет осуществлять комиссия ЗакСа.

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