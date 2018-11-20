Эксперты считают, что США специально мешают функционированию ВТО, а обвиняют Россию

Таким образом США стремятся демонтировать международную торговую систему в ее нынешнем виде.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин считает, что США намеренно создает проблемы в работе Всемирной торговой организации (ВТО). Он также отметил, что недавние обвинения в адрес России, в которых американцы упрекают РФ в отходе от принципов открытости рынка, является нечем иным как "пропагандистским ходом", передает "Экономика Сегодня".

По мнению эксперта, ситуация с предвзятыми докладами США в адрес России стали традиционной практикой с момента вступления РФ в ВТО. Данные отчеты американского конгресса публикуются на ежегодной основе и в этот раз они вряд ли будут представлять реальную угрозу. Он также отметил, что США первые нажали "спусковой крючок" торговой войны, когда ввели пошлины на сталь и алюминий, а также указал на политику Америки в отношении нормального функционирования ВТО. Трошин рассказал, что в данный момент в судьях организации сидят трое человек, вместо необходимых семи, да и те скоро покинут свои посты в связи с завершением срока их полномочий. Практически все страны-участники ВТО призывают как можно скорее приступить к отбору кандидатур судей в апелляционном органе, но США раз за разом блокируют этот процесс.

Прежде чем обвинять Россию, США сами должны перестать мешать нормальной работе апелляционной инстанции в рамках ВТО. - заметил Николай Трошин

Напомним, что ранее США предоставили специальный доклад, в котором указали на то, что по их мнению считают, что Россия системно нарушает нормы Всемирной торговой организации. Они также заявили, что если обнаружат действия РФ не в соответствии со своими обязательствами, то применят необходимые меры, чтобы сохранить рынки России открытыми для экспорта из США.

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