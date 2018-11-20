В Петербурге зарегистрировали дело о поножовщине в Антарктиде

Судебное заседание пройдет 8 февраля.

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении инженера антарктической станции "Беллинсгаузен" Сергея С. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, что 9 октября в столовой станции на острове Кинг-Джордж 55-летний инженер нанес сварщику ножевое ранение в область расположения жизненно-важных органов. Орудие вошло в тело пострадавшего по самую рукоятку, причинив жертве колото-резанное ранение грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в больницу Чили, а нападавшего следователи задержали в петербургском аэропорту Пулково. Василеостровский райсуд отправил его под домашний арест. Судебное заседание по этому делу суд назначит 8 февраля.

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