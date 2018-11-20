В Красносельском районе проводятся работы по вывозу зараженного снега и грунта

Напомним, 5 февраля здесь произошел розлив ядовитого вещества — этилмеркаптана.

Место, где произошел розлив этилмеркаптана, потребовало дополнительной обработки. Мониторинг воздуха проводится в Красносельском, Кировском и Петродворцовом районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что это место будет дополнительно обработано химическими реактивами и сорбентами, а в дальнейшем законсервировано специальными веществами.

Работы по снятию и вывозу зараженного снега и грунта проводит Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с Главным Управлением МЧС России по Петербургу.

Напомним, 5 февраля жители нескольких районов Петербурга пожаловались на запах газа. Источник зловонии нашли в ржавой канистре на свалке неподалеку от железной дороги, возле дома №221 по проспекту Народного Ополчения. В емкости обнаружили жидкость, которая содержала в себе этилмеркаптан.

Ранее мы писали, что в квартире пенсионера из Кингисеппа взорвался бытовой газ.

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