Дом с флигелями на Садовой выставят на торги

Аналитики оценивают стоимость сделки в 120 тыс. рублей за кв.м.

Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями на Садовой улице в Северной столице будет выставлен на торги. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Отметим, что на указанном участке раньше находился центральный офис Балтийского банка. Продать объект было решено по итогам заседания комиссии по развитию жилищного строительства, в результате которого оценили эффективность использования земельных участков.

Сейчас дом находится на ведении ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности". Компания может получить до 80% от стоимости сделки после её реализации. Стоимость объекта пока не разглашается. Аналитики оценивают её в 120 тыс. рублей за кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный запретил девелоперам застраивать территорию бывшего дельфинария на Крестовском острове.

Фото: citywalls.ru