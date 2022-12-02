Дом радио отреставрируют до конца 2026 года

Специалисты планируют восстановить входы через оригинальные дверные проемы, отреставрировать витражи на первом этаже, фонари, вывески, старинные часы и другие элементы декора.

Реставрация исторического здания Дома радио в Петербурге началась, и завершение работ запланировано на конец 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ. В рамках проекта предусматриваются капитальный ремонт строительных конструкций, обновление инженерных систем, реставрация фасадов и внутренних помещений.

Специалисты планируют восстановить входы через оригинальные дверные проемы, отреставрировать витражи на первом этаже, фонари, вывески, старинные часы и другие элементы декора. Внутри здания создается многофункциональный культурный центр, включающий современный концертный зал, репетиционные и танцевальные студии, лекционные залы, кинотеатр, выставочные площадки, театральную мастерскую, библиотеку-фонотеку, помещения для мероприятий, кафе и другие объекты.

Дом радио, расположенный на перекрестке Малой Садовой и Итальянской улиц, был построен в 1912-1914 годах архитектором Василием Косяковым для Благородного собрания. С 1933 года здание использовалось Ленинградским радио, а с 2019 года оно служит центром культуры и искусства, став резиденцией оркестра, хора и танцевального ансамбля musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.

Во время реставрационных работ коллектив musicAeterna временно разместился в особняке на Невском проспекте, 62, который известен как Дом Беггровых.