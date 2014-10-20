Выставка "Непотопляемый" откроется в особняке Румянцева

Экспозиция включит более 140 предметов из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, связанных с наводнениями в разные периоды времени.

Выставка "Непотопляемый" в особняке Румянцева откроется 19 ноября и займет пять выставочных залов. Экспозиция включит более 140 предметов из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, связанных с наводнениями в разные периоды времени. Основное внимание будет уделено катастрофическим событиям 1824 и 1924 годов, пишет "Петербургский дневник".

Как пояснила директор музея "Особняк Румянцева" Государственного музея истории Санкт-Петербурга Татьяна Шмакова, прошло 200 и 100 лет с тех трагических событий. Несмотря на то, что эти наводнения длились меньше одного дня, они оставили серьезные разрушения. В музее сохранилось немало фотографий, отображающих последствия этих наводнений. Также получен доступ к картинам 1824 года, известным как "Наводнение у Большого театра". Помимо этого, будут показаны фотографии 1903 и 1924 годов, хранящиеся в архиве кинофотодокументов.

Шмакова добавила, что посетители узнают больше о наводнениях 1967 года. Также будут представлены модели моста, созданные по заказу музея в 1960-х годах. В 1980-х главный специалист Государственного музея истории Ленинграда Людмила Белова поручила художникам создать полотна, посвящённые крупнейшим наводнениям Ленинграда и Петербурга.