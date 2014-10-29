Фестиваль "Проявись!" состоится в пространстве "Seno" 9 ноября

Идея фестиваля родилась в команде "Красная стрела", которая организует мероприятие при поддержке Института интегрального образования "Парадокс".

9 ноября в 14:00 в общественном пространстве "Seno" начнется фестиваль "Проявись!", где каждый желающий сможет бесплатно выйти на сцену и выразить себя любым доступным ему способом. Участники должны соблюдать российское законодательство и правила поведения.

Идея фестиваля родилась в команде "Красная стрела", которая организует мероприятие при поддержке Института интегрального образования "Парадокс". Команда собрала около 30 заявок через интернет, но решила закрыть регистрацию, чтобы предоставить возможность выступления тем, кто придёт лично на фестиваль.

Среди участников фестиваля есть музыканты, танцоры и модельеры. Многие хотят исполнить свои авторские композиции перед большой аудиторией. Один из участников покажет модный показ, а другой участник сыграет на музыкальном инструменте ханг, который вызывает ощущение транса.

Профессиональное жюри возглавляет продюсер Антон Погибиченко, известный под псевдонимом I Инсайт. Для тех, кто не хочет выступать на сцене, организаторы готовят разнообразные активности, такие как мастер-классы по граффити, танцам и бачате. Для малышей предусмотрены анимации и аквагрим.

Анна Шамович, член инициативной команды "Красная стрела", подчеркнула, что на фестивале будут развлечения для людей всех возрастов.